Coupe d’Allemagne : Leipzig gifle Fribourg et obtient le premier ticket pour la finale

La première demi-finale de la Coupe d’Allemagne opposait Fribourg et le RB Leipzig, les deux derniers finalistes de la dernière édition. Le tenant du titre 2022 (victoire aux tirs au but, 1-1, 4-2 t.a.b.) se déplaçait donc sur la pelouse des Fribourgeois avec la ferme intention de récidiver pour accéder au prochain tour et défendre son bien face au vainqueur de la deuxième demi-finale qui aura lieu ce mercredi. Pour rappel, Fribourg avait sorti le Bayern à Munich en quarts (2-1) tandis que Leipzig avait éliminé de son côté le Borussia Dortmund (2-0). La rencontre commençait d’ailleurs sur les chapeaux de roue pour les coéquipiers de Christopher Nkunku. A la fin du premier quart d’heure de la partie, Dani Olmo venait placer une tête imparable pour ouvrir le score (14e, 1-0). Dans la foulée, l’Espagnol se transformait en passeur décisif pour Benjamin Henrichs qui doublait la mise (15e, 2-0).

Très inspirés offensivement, les joueurs de Marco Rose continuaient de se porter vers l’avant et juste avant la pause, Dominik Szoboszlai alourdissait la marque (37e, 3-0) avant d’être imité par Christopher Nkunku (45e+1, 4-0). Au retour des vestiaires, Josko Gvardiol était expulsé directement pour une faute sur Roland Sallai, entré sur le pré en début de seconde période, en position de dernier défenseur (58e). A l’aube du dernier quart d’heure, Michael Gregoritsch réduisait l’écart pour sauver l’honneur de son équipe (75e, 4-1) mais Dominik Szoboszlai venait redonner quatre buts d’écart aux coéquipiers de Willi Orban sur pénalty au bout du temps additionnel (90e+7, 5-1). Le RB Leipzig défendra donc bel et bien son titre le 3 juin face au VfB Stuttgart ou l’Eintracht Francfort. Réponse demain dans la deuxième demi-finale de cette Coupe d’Allemagne.

