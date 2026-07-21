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Le Barça passe à l’action pour Aymeric Laporte

Par Samuel Zemour
1 min.
Aymeric Laporte @Maxppp

Déjà annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Aymeric Laporte pourrait rapidement voir son dossier s’accélérer. Selon les informations de Sport, le club catalan prévoit de contacter son entourage dans les prochaines heures ou les prochains jours afin de connaître précisément ses intentions pour la suite de sa carrière. Des premiers échanges très informels auraient déjà eu lieu aux États-Unis entre Deco et le clan du défenseur espagnol, avec l’engagement de reprendre les discussions une fois la Coupe du Monde terminée.

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Le Barça ne souhaite pas encore ouvrir de négociations, mais veut d’abord s’assurer de la disponibilité et de la volonté du joueur de 32 ans. Séduits par ses performances lors du Mondial, Laporta et Deco apprécient particulièrement son profil de gaucher expérimenté, sa qualité de relance et son leadership. Le faible coût potentiel de l’opération représente également un argument important puisque la clause libératoire de Laporte serait inférieure à 15 millions d’euros. Son excellente association avec Pau Cubarsí durant la compétition a renforcé l’intérêt du Barça.

Pub. le - MAJ le
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