Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Equipe de France : le nouveau message d’Emmanuel Macron à Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Emmanuel Macron réconforte Kylian Mbappé @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

Kylian Mbappé a reçu un nouveau soutien de poids après les propos racistes tenus à son encontre par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Après les réactions de la Fédération française de football, du gouvernement et de nombreuses personnalités du football, Emmanuel Macron a à son tour pris la parole pour dénoncer ces attaques visant le capitaine des Bleus.

La suite après cette publicité

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président de la République a apporté son soutien à l’attaquant français avec une formule symbolique. « Un but de plus pour Kylian Mbappé. Contre le racisme cette fois. Tout mon soutien. Quand les mots salissent, nos valeurs répondent : dignité, respect, fraternité », a écrit Emmanuel Macron, saluant la réponse du joueur face à cette polémique et rappelant les valeurs défendues par la France.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier