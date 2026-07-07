Equipe de France : le nouveau message d’Emmanuel Macron à Mbappé

Kylian Mbappé a reçu un nouveau soutien de poids après les propos racistes tenus à son encontre par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Après les réactions de la Fédération française de football, du gouvernement et de nombreuses personnalités du football, Emmanuel Macron a à son tour pris la parole pour dénoncer ces attaques visant le capitaine des Bleus.

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Un but de plus pour Kylian Mbappé. Contre le racisme cette fois. Tout mon soutien. Quand les mots salissent, nos valeurs répondent : dignité, respect, fraternité. @KMbappe 👏 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 6, 2026

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président de la République a apporté son soutien à l’attaquant français avec une formule symbolique. « Un but de plus pour Kylian Mbappé. Contre le racisme cette fois. Tout mon soutien. Quand les mots salissent, nos valeurs répondent : dignité, respect, fraternité », a écrit Emmanuel Macron, saluant la réponse du joueur face à cette polémique et rappelant les valeurs défendues par la France.