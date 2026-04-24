Equipe de France : votre liste des 26 pour le Mondial 2026… avec quelques surprises

Alors que les Bleus viennent de faire le plein de confiance face au Brésil et à la Colombie (2 victoires) avec un groupe relativement classique appelé par "DD", les lecteurs de FM ont décidé de bousculer la hiérarchie. Si certains cadres sont confortés, d’autres habitués de Clairefontaine ont été priés de rester à la maison au profit de la jeunesse. Analyse poste par poste de vos 26 élus. Dans le club très fermé des "Intouchables" ayant récolté plus de 95 % de vos suffrages, on retrouve neuf noms qui font l’unanimité absolue.

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9 intouchables largement plébiscités

Dans les buts, le mur Mike Maignan trône au sommet avec 99,18 % des voix. Devant lui, William Saliba (98,47 %), Dayot Upamecano (97,44 %) et Ibrahima Konaté (96,58 %) écrasent la concurrence. Au milieu de terrain, bien qu’il soit souvent porté vers l’attaque, Michael Olise (97,16 %) a mis tout le monde d’accord et s’impose comme le nouveau patron de l’entrejeu. Enfin, l’animation offensive flamboyante que vous plébiscitez repose sur les champions du monde 2018 Kylian Mbappé (98,13 %) et Ousmane Dembélé (98,09 %), auxquels vous avez ajouté une sacrée prime à la jeunesse. En effet, Désiré Doué (96,73 %) et Rayan Cherki (96,05 %) explosent les compteurs pour accompagner les cadres en l’Amérique du Nord.

Derrière "Magic Mike", la hiérarchie des gardiens de but prônée par Didier Deschamps est globalement respectée par les lecteurs. Brice Samba (68,30 %) et le Lillois Lucas Chevalier (58,49 %) complètent le podium et s’envoleraient avec le groupe. Mais attention, la surprise Robin Risser pointe le bout de son nez (45,63 %), devançant largement un Alphonse Areola (16,57 %) qui perd de plus en plus de terrain dans le cœur des supporters, ou encore un Jean Butez (11,84 %) que certains voient comme une alternative solide.

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Derrière les trois "intouchables" de l’axe central, Jules Koundé manque de peu le club des VIP avec 94,93 % des voix. Sur les côtés, Malo Gusto (89,08 %) et Lucas Digne (77,58 %) s’imposent comme vos références pour animer les couloirs. Théo Hernandez conserve la confiance des deux tiers des votants (66,82 %), loin devant son frère Lucas (52,21 %). La grande surprise défensive vient de la Ligue 1 puisque le Lensois Mathieu Udol, avec 32,21 % des voix, dépasse allègrement des joueurs plus expérimentés comme Pierre Kalulu (30,03 %) ou Benjamin Pavard (13,69 %), prouvant que la régularité et les belles performances en club finissent par payer dans vos votes.

Outre le plébiscite d’Olise, le noyau dur du milieu de terrain est respecté. Aurélien Tchouameni frôle le sommet (94,03 %), tandis que le quatuor formé par Eduardo Camavinga (75,67 %), Adrien Rabiot (75,36 %), Warren Zaïre-Emery (72,77 %) et Manu Koné (70,09 %) constitue un socle extrêmement solide et rassurant. L’éternel N’Golo Kanté (65,40 %) reste également bien présent dans vos esprits. Plus bas, Maghnes Akliouche rassemble tout de même 34,26 % des voix pour incarner la relève monégasque, alors que le capitaine de l’OL Corentin Tolisso garde une étonnante et belle popularité avec 42,80 % des suffrages malgré une dernière sélection en Bleu datant de 2021.

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Devant, vous avez fait des choix radicaux dans ce secteur ! En plus des quatre "intouchables" de devant mentionnés plus haut, Hugo Ekitike (93,54 %), malheureusement forfait pour le Mondial depuis sa blessure face au PSG en Ligue des Champions, et Bradley Barcola (89,07 %) font une entrée fracassante dans votre liste type, éjectant presque tous les anciens repères offensifs. Marcus Thuram (40,68 %) divise énormément les supporters et peine à convaincre la majorité, pendant que Florian Thauvin (21,73 %) bénéficie d’un petit effet de nostalgie couplé à son excellent retour en forme en club.

Kolo Muani et Coman boudés, Kroupi et Bouaddi pointent le bout de leur nez

C’est dans le bas du classement, sous la barre fatidique des 10 %, que se trouvent les enseignements les plus cruels de ce sondage. Plusieurs joueurs appelés récemment par Didier Deschamps se font purement et simplement bouder. Le cas Randal Kolo Muani est le véritable choc de vos votes : bien qu’il ait été retenu et titularisé par "DD" contre le Brésil et la Colombie, l’attaquant du PSG est totalement lâché par le public avec seulement 9,35 % des suffrages. De son côté, Kingsley Coman (6,88 %) fait les frais directs de l’émergence des jeunes ailiers (Doué, Barcola, Cherki) et dégringole au classement.

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En défense, la dynamique est similaire pour les latéraux Jonathan Clauss (4,39 %) et Adrien Truffert (8,12 %), qui ne vous ont pas du tout convaincus et se retrouvent dans les bas-fonds, tout comme Clément Lenglet (4,87 %). À l’inverse, cette zone des moins de 10 % met en lumière quelques paris d’avenir qui sonnent comme de véritables surprises crédibles, des joueurs prêts à s’installer durablement si on leur en donne la chance. C’est le cas du Lorientais Eli Junior Kroupi (9,93 %), du milieu d’Aston Villa Boubacar Kamara (9,66 %) ou encore du très jeune Lillois Ayyoub Bouaddi (4,80 %).

Le retour fantasmé de Benzema !

La présence de certains noms dans la liste élargie a visiblement ravivé la flamme et fait ressortir un sentiment tenace de nostalgie chez nos lecteurs. Bien qu’il ait officiellement pris sa retraite internationale après le fiasco du Mondial 2022 et qu’il évolue aujourd’hui en Arabie Saoudite, Karim Benzema a été coché par 9,93 % des votants ! Près d’un lecteur sur dix rêve donc d’un énième "come-back" inespéré du Ballon d’Or 2022 pour aller chercher une troisième étoile en Amérique du Nord.

Dans une moindre mesure, on observe la même tendance pour Paul Pogba (3,06 %). Bien que toujours sélectionnable techniquement, et enfin de retour sur les terrains de Ligue 1 avec Monaco, "La Pioche" conserve une cote d’amour intacte auprès des plus romantiques d’entre vous, qui espèrent revoir un jour ses fulgurances sous le maillot frappé du coq.

Rien n’est encore gravé dans le marbre ! Si ces premiers résultats dessinent une tendance forte, la hiérarchie peut encore être bousculée d’ici le jeudi 13 mai, date à laquelle Didier Deschamps dévoilera sa liste officielle en direct lors du JT de 20H de TF1. Vous avez donc encore le temps de faire entendre votre voix et de bouleverser ce classement. Pour cela, n’hésitez pas à participer ou à faire voter vos proches en cliquant ici. Le sélectionneur, c’est vous !