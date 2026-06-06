Coupe du Monde 2026 : Tahith Chong, l’ancien talent de Manchester United qui veut porter Curaçao

Le 18 novembre 2025, Curaçao tenait le nul (0-0) en Jamaïque et entrait dans l’histoire. Première qualification pour une Coupe du Monde, pour la plus petite nation par nombre d’habitants jamais qualifiée, 150 000 habitants sur 444 km², au large du Venezuela. Une île autonome depuis 2010, ancienne colonie néerlandaise, qui a construit sa sélection sur un principe simple, mais efficace : récupérer les joueurs d’origine curaçaoienne nés et formés aux Pays-Bas, qui ne pouvaient pas intégrer la Oranje. Défenseurs formés au Feyenoord, milieux passés par l’Ajax, attaquants rodés à l’Eredivisie, la stratégie, pilotée par Dick Advocaat, 78 ans, plus vieux sélectionneur de l’histoire du Mondial, a fonctionné à la perfection. Et le 14 juin, au stade NRG Stadium, Curaçao disputera son tout premier match de Coupe du Monde, face à l’Allemagne dans le groupe E. Une image impensable il y a encore cinq ans.

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Dans les 26 joueurs retenus par Advocaat, une anomalie statistique saute aux yeux : 25 sont nés aux Pays-Bas. Un seul est né sur l’île même. Et ce joueur, c’est Tahith Chong. Né le 4 décembre 1999 à Willemstad, capitale de Curaçao, il quitte l’île à neuf ans quand sa famille s’installe aux Pays-Bas en 2009. Il intègre le centre de formation du Feyenoord Rotterdam, puis à 16 ans rejoint Manchester United. Il gravit les échelons des Red Devils, remporte le trophée Jimmy Murphy du meilleur jeune de l’académie en 2019, et fait ses débuts professionnels en Coupe d’Angleterre contre Reading en janvier de la même année. À l’époque, il était présenté comme l’une des plus grandes promesses offensives de sa génération en Angleterre. Pied gauche, 1,85 m, dribbleur technique, capable d’évoluer sur les deux côtés et dans l’axe. En prime, il dispute un match mémorable, avec les "gamins de United" face au PSG au Parc des Princes avec la qualification au bout en Ligue des Champions.

25 joueurs nés en Hollande, et un seul né à Curaçao

Sa carrière professionnelle, elle, s’est construite plus laborieusement. Des prêts successifs au Werder Brême, Club Bruges, Birmingham City, sans jamais réellement s’imposer à Old Trafford. Un transfert définitif à Birmingham en 2022, puis Luton Town en Championship, où il retrouve enfin une régularité de titulaire. Depuis août 2025, il porte le maillot de Sheffield United, toujours en Championship, et sa saison a été l’une de ses plus solides depuis ses années Feyenoord. Côté sélection, il a longtemps évolué dans les équipes de jeunes néerlandaises — U15, U16, U17, U19, U20, U21. La porte de la Oranje ne s’est jamais vraiment ouverte pour lui. Alors en 2025, il opte pour Curaçao, la terre de ses origines, celle où il est né. « Représenter le pays où je suis né, c’est quelque chose de très spécial. Je veux montrer au monde ce que Curaçao est capable de faire », confiait-il après avoir rejoint le groupe d’Advocaat. Pour Dick Advocaat, lui aussi, le symbole est fort : « Tahith est l’un de nos joueurs les plus importants. Son expérience et sa qualité technique sont précieuses pour ce groupe », confiait le coach de 78 ans qui avait d’ailleurs démissionné en février dernier pour s’occuper de sa fille malade avant de revenir à un mois du Mondial sur demande des joueurs.

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Qu’importe, à 26 ans, Tahith Chong arrive à cette Coupe du Monde avec le poids d’une île entière sur les épaules et la liberté de celui qui sait qu’il ne sera jamais le favori. Curaçao est dans le groupe E avec l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Équateur. Autant dire que la montagne est immense. Mais l’histoire de cette île, qui a construit une équipe avec des joueurs que les Pays-Bas n’ont pas voulu, qui s’est qualifiée en terminant en tête de son groupe CONCACAF devant la Jamaïque, Trinidad et les Bermudes, est déjà extraordinaire en elle-même. Et dans cette aventure, Tahith Chong est bien plus qu’un footballeur. Il incarne cette petite île sur la plus grande scène du monde. Et ça a le mérite d’être souligné.