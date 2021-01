Nantes : Raymond Domenech et l'option Giannelli Imbula

Libre de tout contrat, Giannelli Imbula (28 ans) est à l'essai avec le FC Nantes depuis quelques jours après s'être remis en selle physiquement du côté de l'En Avant Guingamp. Raymond Domenech, présent en conférence de presse ce vendredi, a fait le point sur la situation du milieu de terrain passé par l'Olympique de Marseille.

«Je n'ai pas encore pris de décision. Il a un vrai potentiel, il est intéressant. Il revient mais je n'ai pas pris de décision. Je me donne une deadline de quelques jours. On en a discuté avec le président mais ce qui compte c'est ce que je dirai. C'est l'essentiel. Giannelli était une opportunité. On voit ce que cela donne. Mais il n'y a pas de priorité lors du mercato. On peut améliorer partout mais on verra ce qui est le mieux. Giannelli fait partie du groupe depuis dix jours», a-t-il confié. À suivre.