Coupe du Monde
CdM 2026, Sénégal : le périple fou d’Edouard Mendy avant le choc contre la Belgique
1 min.
@Maxppp
La course contre-la-montre est lancée. Alors que le Sénégal s’apprête à défier la Belgique dans le cadre des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, Edouard Mendy - blessé au genou - espère revenir à temps pour tenir sa place.
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Une chose est sûre, le portier de 34 ans met toutes les chances de son côté et ne ménage pas ses efforts. En effet, il aurait ainsi enchaîné près de 30 heures d’avion pour Djeddah afin de passer des examens et sera de retour avec la sélection dès demain. Reste désormais à savoir s’il débutera, ou non, le choc face aux Diables Rouges.
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