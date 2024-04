Match spectaculaire entre le PSG et l’OL !

En début de saison et à l’extérieur, le PSG avait balayé 4-1 un OL 17e de Ligue 1. S’en étaient suivi des mois de doute et de tensions au sein du club rhodanien, qui se retrouvait bien loin des objectifs initiaux. Mais tout a changé pour ce match retour, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. C’est un OL revigoré par le mercato hivernal et des résultats enfin positifs qui se présente au Parc des Princes dimanche soir.

Avec des cadres à nouveau à leur meilleur niveau, il est sur une série de 6 matches consécutifs sans défaite et arrive avec une confiance maximum à Paris. Cela tombe bien, le PSG est aussi en pleine euphorie après sa qualification pour la demi-finale de la Ligue des Champions mardi dernier.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Match nul entre le PSG et l’OL (cote à 5,10)

Voilà un affrontement particulièrement intéressant qui se profile, avec deux équipes portées par une excellente dynamique. L’OL ne s’arrête plus de gagner, après avoir multiplié les défaites en première partie de saison, et arrivera au Parc des Princes avec la ferme intention de s’imposer. Comme la saison passée finalement, où il s’était imposé 1-0 grâce à un but de… Barcola, désormais au PSG. Mais le PSG compte bien célébrer sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions en assurant le spectacle auprès de son public. Pour ces raisons, nous imaginons un match nul, avec des buts, entre les deux équipes.

Lacazette marque (cote à 2,85)

Le Général a repris les commandes. Loin de son meilleur niveau durant la phase aller, le voilà au sommet de sa forme pour porter l’OL dans cette formidable remontée au classement. Auteur de 5 buts lors des 5 dernières rencontres, il en est à 15 buts en Ligue 1. Il sera à nouveau la menace principale de l’OL sur la pelouse du Parc des Princes, et n’aura aucun mal à trouver une ouverture au coeur d’une défense parisienne qui offre beaucoup de situations de but.

Plus de 3,5 buts au total (cote à 2)

Il y aura des buts au Parc des Princes dimanche soir, on le sent. Avec un PSG euphorique et un OL en pleine possession de ses moyens, cela va faire des étincelles offensivement. D’autant que les défenses de chaque côté ne sont pas les plus imperméables de Ligue 1. On voit donc un match nul certes, mais avec plus de 3,5 buts (donc potentiellement 2-2).

