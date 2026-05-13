Le groupe du PSG pour le déplacement à Lens

Pour son avant-dernier match de Ligue 1 cette saison, Luis Enrique va devoir bricoler. Le coach parisien vient de dévoiler son groupe pour le choc face à Lens ce mercredi soir, qui pourrait couronner ses hommes s’ils ne perdent pas. Avec les blessures de Pacho, Nuno Mendes, Zaire-Emery et Hakimi, le technicien espagnol a décidé de refaire appel à plusieurs titis.

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Dimitri Lucea (défenseur central), David Boly (latéral droit), Thomas Cordier (latéral gauche) ou encore Bilal Laurendon (gardien) seront ainsi tous du déplacement dans l’Artois. Toujours blessé à la cuisse, Lucas Chevalier est forfait, tout comme Lee, victime d’un choc à la cheville.