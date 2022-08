Bordeaux rassure après les décisions de la DNCG

Sauvé in extremis en Ligue 2 par le Comex de la FFF, Bordeaux a pu démarrer la saison 2022-2023 en Ligue 2 (par un nul contre Valenciennes) après sa relégation dans l'élite l'an dernier. Alors que la DNCG a décidé d'encadrer la masse salariale des Girondins ainsi que les indemnités liées aux transferts, le club au scapulaire a réagi dans la foulée ce mardi par le biais d'un communiqué, tenant un discours positif à cet égard.

La suite après cette publicité

« Le club, qui dispose d'un budget équilibré, le premier budget de Ligue 2, peut désormais se consacrer à la préparation de la saison à venir et à la constitution d'un effectif solide et déterminé. Avec une santé financière renforcée et assainie, grâce à un budget intégralement financé et un désendettement à hauteur de 75%, le club construit son avenir avec ses jeunes, qui, aux côtés de joueurs d'expérience, ont déjà commencé à démontrer sur le terrain leur potentiel et motivation », indique notamment le FCGB. De quoi convaincre les supporters ?