Strasbourg : Gessime Yassine raconte son entrée fracassante

Un coaching payant. Alors que son équipe était menée 2-0 par l’OM, le coach de Strasbourg Gary O’Neil a joué son va-tout en faisant entrer Nanasi, puis Yassine, finalement tous les deux décisifs sur les deux buts du Racing (2-2). Le premier a réduit l’écart, tandis que le second, arrivé cet hiver en provenance de Dunkerque, a obtenu le penalty de l’égalisation. En zone mixte, le champion du monde U20 marocain a raconté les coulisses de son entrée en jeu.

«J’ai vu le ballon en l’air, j’ai vu qu’il mettait un peu de temps (Emerson), et après j’ai été intelligent sur la faute. Le coach m’a dit d’être insouciant comme je suis, de prendre du plaisir et de garder le sourire, c’est ce qui fait ma force. L’ambiance du Vélodrome ? Sur le terrain, je n’entends rien, je ne regarde pas ce qui se passe autour. Les remplaçants, on entre et on essaie de faire la différence, de tout donner. Seb (Nanasi) a marqué, et j’ai obtenu le penalty.»