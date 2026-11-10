De Bastia aux portes de la Premier League : l’incroyable trajectoire d’Adilson Malanda

Si Middlesbrough est en course pour retrouver la Premier League, Adilson Malanda n’y est pas pour rien. Deuxième de Championship avec « Boro », le défenseur central se trouve aujourd’hui à un tournant de sa carrière. Arrivé dans le nord de l’Angleterre en janvier, après avoir achevé sa saison américaine avec Charlotte, le Français s’est rapidement imposé dans l’effectif de Kim Hellberg. Avec 1427 minutes disputées, le défenseur de 1,94m figure parmi les joueurs les plus utilisés de son équipe. Une confiance qu’il entend justifier. « L’idée, c’était d’arriver et de pouvoir rapidement montrer mes qualités à l’équipe. Avec ce que le coach nous demande, je pense que ça matche bien aussi. Je suis en capacité d’aider ce groupe et c’est ce que j’essaie de faire un maximum quand je suis sur le terrain, à chaque opportunité qu’on me donne », explique-t-il.

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Dans un football anglais réputé pour son intensité, Malanda prend progressivement une nouvelle dimension. « C’est la deuxième division, mais ça demande beaucoup de consistance avec la répétition des matchs. Tu ne peux pas te permettre d’être bon seulement sur certains. Si tu veux aller chercher le haut du tableau, il faut vraiment réussir à breaker les équipes. » Une exigence à la hauteur des ambitions de Middlesbrough, qui n’a plus évolué dans l’élite depuis 2017. La saison passée, les Teessiders avaient échoué aux portes de la montée, en finale des play-offs face à Hull City dans le temps additionnel (1-0). « On a raté la montée de peu. C’est quelque chose qui nous a affectés, mais qui nous a donné faim aussi. On a envie de revenir encore plus fort », indique-t-il.

Un parcours loin d’être linéaire

Pour comprendre le chemin parcouru, il faut remonter à ses premières années. Né à Rouen, Adilson Malanda commence le football à seulement trois ans, après avoir déménagé dans le sud de la France. Très tôt, sa passion devient une évidence. Il rejoint par la suite le Pôle Espoirs d’Aix-en-Provence, une étape importante dans sa formation. Mais sa croissance tardive constitue alors un obstacle. « À ce moment-là, ça m’a empêché de passer un niveau plus rapidement. Donc, sur ce plan-là, on peut dire que ça a été un frein. » Alors qu’il évolue déjà en défense, sa petite taille le pénalise parfois face à des joueurs plus développés physiquement. Avec le recul, ce grand fan de Thiago Silva y voit aussi une occasion de développer d’autres qualités avant de disposer de ses capacités physiques actuelles.

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En 2016, il rejoint le centre de formation de Bastia. Une saison enrichissante, mais qui se termine brutalement. Les incidents entre Bastia et l’OL, auxquels il assiste en tant que ramasseur de balle, et la relégation du club corse entraînent la fermeture de l’académie. « Tu vois ton rêve s’éloigner et tu dois tout refaire. » Avec sa mère, il envoie de nombreux CV pour retrouver un club. Après un été dans le doute, Nîmes lui ouvre ses portes. Il y découvre le groupe professionnel et dispute même quelques minutes en Ligue 1… enfin presque. « C’est un fun fact assez marrant ! Ces minutes-là que j’ai en carrière, ce n’est pas moi qui les ai effectuées. » Une erreur de maillot a en effet attribué les minutes d’un autre jeune joueur à Malanda. Malgré ses bonnes performances avec la réserve, Nîmes ne lui propose pas de contrat pro. Une déception qui le pousse à tenter sa chance ailleurs. « Ça m’a quand même mis un petit coup au moral. C’était un coup dur, mais l’idée était de ne pas s’arrêter. » C’est finalement dans l’Aveyron qu’il décroche son premier bail professionnel.

Son unique saison à Rodez, en 2021-2022, se conclut par un maintien en Ligue 2. Une étape déterminante pour celui qui découvre alors les exigences du monde professionnel. « Là, on attend des résultats. Ça a été un challenge. La deuxième partie de saison avait été plus compliquée, mais on a réussi à se redresser », se souvient-il. Son ascension prend ensuite une tournure inattendue. « Je sortais d’une saison où j’avais beaucoup joué et la MLS est venue. J’avais deux choix : soit tu restes sans savoir comment se passera la saison d’après, soit tu vas aux États-Unis, seul, très loin, et ce n’est pas forcément un championnat où tu te dis que tu vas aller si jeune. Mais c’est aussi une opportunité de te montrer dans une ligue majeure. » À seulement 20 ans, le défenseur décide alors de tenter sa chance de l’autre côté de l’Atlantique et signe au Charlotte FC. En trois ans, il gagne en expérience et en visibilité.

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Les États-Unis comme tremplin vers l’Angleterre

En Caroline du Nord, Malanda découvre un environnement totalement différent de celui qu’il a connu en France. « Tu passes de Rodez, une ville assez petite, à une autre ville qui est 20, 30 fois plus grande. C’est comme à la télévision, tout est grand. L’idée de la vie américaine, c’est vraiment ça : la démesure. » Sur le terrain, il s’impose comme l’un des meilleurs défenseurs de MLS et se mesure à des joueurs de classe mondiale, comme Lionel Messi (Inter Miami). « C’est de loin le joueur le plus fort que j’ai pu affronter dans ma carrière. Quand tu l’as vu devant ta télé, tu ne penses pas qu’en grandissant, tu vas pouvoir jouer contre lui. Mais après, tu t’y fais, car c’est le foot. Et même si ça reste un génie, il faut que tu fasses le boulot pour gagner, relate-t-il. On parle du meilleur joueur de l’histoire. Il n’y a rien de plus enrichissant que de se mesurer à ces joueurs-là. Je suis content d’avoir eu cette opportunité. » Il découvre aussi une autre dimension du football à travers les infrastructures et les affluences américaines. « À Charlotte, tu joues devant plus de 75 000 personnes. Tu te sens tout petit, mais c’est bien aussi ! »

Malgré cette aventure, le retour en Europe était déjà dans ses plans. Son transfert à Middlesbrough est acté en août 2025, avec une condition lui permettant de terminer la saison aux US. Plusieurs clubs s’étaient aussi intéressés à lui, dont le PSV Eindhoven, Norwich City et Saint-Étienne. Son choix de l’Angleterre s’avère aujourd’hui payant. Et si cette ascension pourrait aussi lui ouvrir des portes sur le plan international, Malanda refuse de précipiter les choses. Déjà contacté par la FECOFOOT, il n’a pas tranché entre la France et le Congo-Brazzaville. « Pour le moment, je ne fais aucun choix, car je ne sens pas que j’ai besoin d’en faire un maintenant. J’en fais pas une priorité absolue. » Son regard est ailleurs : sur sa progression, les sommets à atteindre et les grandes compétitions en club. « L’objectif, c’est surtout de progresser et de monter en Premier League avec le club. De mon côté, je ne veux pas que ma progression se termine là et jouer les plus grandes compétitions. » De Bastia, où son rêve a failli vaciller, à Middlesbrough, Adilson Malanda a parcouru un long chemin. Et il n’a pas l’intention de s’arrêter-la.