Ligue 1
OM : les images du sixième but de Gouiri cette saison
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@Maxppp
Amine Gouiri a rapidement doublé la mise face à Toulouse. Après l’ouverture du score signée Amine Harit, l’attaquant marseillais a fait le break à la 25e minute. Parfaitement servi par Igor Paixão dans la surface, l’international algérien a contrôlé avant d’ajuster Guillaume Restes d’une frappe croisée à ras de terre.
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L1+ @ligue1plus – 21:13
L'@OM_Officiel est chirurgical ce soir !Voir sur X
🇩🇿 Amine Gouiri trompe Guillaume Restes pour le 2-0 après une récupération haute d'Igor Paixão !
#OMTFC
🇩🇿 Amine Gouiri trompe Guillaume Restes pour le 2-0 après une récupération haute d'Igor Paixão !
#OMTFC
Grâce à cette deuxième réalisation, l’OM mène 2-0 après 25 minutes de jeu au Vélodrome. Gouiri confirme sa bonne forme et porte son total à six buts en Ligue 1 cette saison. Les hommes de Bruno Genesio ont désormais une avance confortable face aux Toulousains.
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