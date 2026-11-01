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Ligue 1

OM : les images du sixième but de Gouiri cette saison

Par Valentin Feuillette
1 min.
Amine Gouiri @Maxppp
Marseille 2-0 Toulouse
winamax
1 1.78 N 3.95 2 3.50 1er pari remboursé

Amine Gouiri a rapidement doublé la mise face à Toulouse. Après l’ouverture du score signée Amine Harit, l’attaquant marseillais a fait le break à la 25e minute. Parfaitement servi par Igor Paixão dans la surface, l’international algérien a contrôlé avant d’ajuster Guillaume Restes d’une frappe croisée à ras de terre.

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L'@OM_Officiel est chirurgical ce soir !

🇩🇿 Amine Gouiri trompe Guillaume Restes pour le 2-0 après une récupération haute d'Igor Paixão !

#OMTFC
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Grâce à cette deuxième réalisation, l’OM mène 2-0 après 25 minutes de jeu au Vélodrome. Gouiri confirme sa bonne forme et porte son total à six buts en Ligue 1 cette saison. Les hommes de Bruno Genesio ont désormais une avance confortable face aux Toulousains.

Pub. le - MAJ le
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