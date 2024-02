Orel Mangala justifie son transfert à l’OL

En attendant la probable arrivée de Saïd Benrahma dans les dernières minutes du mercato, l’OL a officialisé celle d’Orel Mangala ce jeudi soir. L’international belge (12 sélections) a en effet rejoint le club rhodanien sous la forme d’un prêt payant de 11,7 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 17,5 millions. Dans la foulée de sa signature, le joueur de 25 ans a livré ses premiers mots sur ce transfert.

«L’OL est un gros club avec un beau palmarès, un beau stade. J’ai hâte de jouer. Plus jeune, j’aimais Benzema, Juninho et Michel Bastos. L’OL ça ne se refuse pas, a déclaré le joueur prêté par Nottingham Forest. C’est un beau club avec une belle histoire, ça a été un choix rapide. Je suis en forme, je suis prêt à jouer, je me sens bien physiquement et mentalement, et je suis prêt à relever le défi». De quoi se mettre les supporters lyonnais dans la poche assez rapidement.