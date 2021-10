Qualif. CDM 2022 : l'Allemagne se qualifie déjà, les Pays-Bas déroulent, la Russie prend l'avantage sur la Croatie

La huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 débutait ce lundi et plusieurs équipes pouvaient se rapprocher du Qatar. L'Allemagne pouvait même composter son ticket en cas de victoire conjuguée à une contre-performance de l'Arménie. La Mannschaft d'Hans-Dieter Flick affrontait une équipe de Macédoine du Nord qui l'avait battue en mars dernier (2-1). Revanchards, les Allemands s'illustraient les premiers avec une tête de Joshua Kimmich (2e) et dictaient leur tempo. Multipliant les offensives, la Mannschaft faisait sa loi, mais butait sur une solide défense et un excellent Stole Dimitrievski. Mieux, la Macédoine du Nord était proche d'ouvrir le score via Eljif Elmas et il fallait un bon Manuel Neuer pour s'interposer (26e). Solide en transition, la sélection des Lions Rouges ne se contentait pas de défendre et perturbait l'arrière-garde adverse. Juste avant la pause, Timo Werner touchait le poteau droit pour l'Allemagne (45e +2) et confirmait un manque d'efficacité.

La mire était rectifiée dés le retour des vestiaires et Kai Havertz déposait le ballon au fond des filets (1-0, 50e). Finalement sur un coup de pied arrêté dévié par Thomas Müller, Timo Werner parvenait à donner un peu plus de tranquillité aux Allemands (2-0, 70e) puis s'offrait un doublé (3-0, 73e). Entré en jeu, Jamal Musiala y allait également de son but (4-0, 84e). Avec ce large succès 4-0, l'Allemagne sécurise sa première place et se qualifie pour la Coupe du monde 2022. Car oui, dans le même temps, la Roumanie a arraché une jolie victoire 1-0 contre l'Arménie sur un but d'Alexandru Mitriță. Enfin, l'Islande s'est imposée logiquement contre le Liechtenstein sur le score de 4-0. Stefán Teitur Thórdarson (19e), Albert Gudmundsson (35e, sp et 79e, sp) et Andri Gudjohnsen (89e) sont les buteurs de la sélection insulaire.

Les Pays-Bas assurent, la Croatie laisse le champ à la Russie

Restant sur trois victoires de rang, les Pays-Bas avaient l'occasion de confirmer leur première place dans le groupe G face à Gibraltar. Sans trembler, les Oranjes se sont adjugés une victoire facile sur le score de 6-0. Virgil van Dijk a ouvert le score (9e) avant que Memphis Depay ne s'offre un doublé avant la pause (21e et 45e +4 sp). Au retour des vestiaires, Denzel Dumfries (48e), Arnaut Danjuma (75e) et Donyell Malen (86e) ont confirmé un peu plus le succès des Pays-Bas. Néanmoins, la Norvège tient le rythme derrière. Opposée au Monténégro, la sélection nordique a fait le service minimum et s'en est remis à un doublé de Mohamed Elyounoussi (29e et 90e +6) pour s'imposer 2-0. Dans le même temps, la Turquie a souffert contre la Lettonie et s'impose 2-1 sur un penalty de Burak Yilmaz dans les ultimes secondes (90e+9). Les Turcs maintiennent un léger espoir de qualification directe. Dernière du Final 4 de la Ligue des Nations, la Belgique est néanmoins bien partie pour aller à la Coupe du monde 2022. Largement en tête, elle ne peut être rattrapée que par le Pays de Galles. Les Dragons ont gagné 1-0 contre l'Estonie grâce à Kiefer Moore (12e) et maintiennent un léger espoir.

De son côté, la République Tchèque conserve la deuxième place, mais ne pourra plus obtenir de ticket direct pour la Coupe du monde. Les quarts de finaliste du dernier Euro ont gagné 2-0 contre la Biélorussie sur des buts de Patrik Schick (22e) et Adam Hlozek (65e). Enfin, le groupe E offrait une jolie lutte à distance entre la Russie et la Croatie. Face à la Slovénie, la Sbornaya a souffert, mais s'est imposée 2-1. En tête grâce à une tête d'Igor Diveev (28e) et un retourné de Georgiy Dzhikiya (32e), la Russie s'est fait rejoindre par un joli but de Josip Ilicic (40e). Jasmin Kurtic pensait même arracher l'égalisation en fin de match, mais il était hors-jeu de peu (77e). Belle opération pour la bande de Valery Karpin car dans le même temps, la Croatie s'est arrachée contre la Slovaquie, mais a concédé le nul (2-2). Menée deux fois suite à des buts d'Ivan Schranz (20e) et Lukáš Haraslin (45e), la Croatie est à chaque fois revenue via Andrej Kramaric (25e) et Luka Modric (71e). La sélection au damier pensait même l'emporter, mais le but de Nikola Vlasic (83e) était refusé. Au classement, la Russie compte deux points d'avance sur la Croatie. Plus tôt dans la soirée Chypre et Malte s'étaient quittés sur un match nul prolifique (2-2).

Les résultats de la soirée

Groupe E :

Estonie 0-1 Pays de Galles : Moore (12e) pour le Pays de Galles

Biélorussie 0-2 République Tchèque : Schick (22e) et Hlozek (65e) pour la République Tchèque

Groupe G :

Pays-Bas 6-0 Gibraltar : Van Dijk (9e), Depay (21e et 45e +4 sp), Dumfries (48e), Danjuma (75e) et Malen (86e) pour les Pays-Bas

Norvège 2-0 Monténégro : Elyounoussi (29e et 90e +6) pour la Norvège

Lettonie 1-2 Turquie : Merih Demiral (70e, CSC) pour la Lettonie; Dursun (76e) et Yilmaz (90e +9) pour la Turquie

Groupe H :

Chypre 2-2 Malte : Papoulis (7e) et Sotiriou (80e) pour Chypre; Muscat (53e) et Degabriele (90e +8) pour Malte

Slovénie 1-2 Russie : Ilicic (40e) pour la Slovénie; Diveev (28e) et Dzhikiya (32e) pour la Russie

Croatie 2-2 Slovaquie : Kramaric (25e) et Modric (71e) pour la Croatie; Schranz (20e) et Haraslin (45e) pour la Slovaquie

Groupe J :

Roumanie 1-0 Arménie : Mitrita (26e) pour la Roumanie

Macédoine du Nord 0-4 Allemagne : Havertz (50e), Werner (70e et 73e) et Musiala (84e) pour l'Allemagne

Islande 4-0 Liechtenstein : Thordarson (19e), Gudmundsson (35e, sp et 79e, sp) et Andri Gudjohnsen (89e) pour l'Islande

