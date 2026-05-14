Le Mans FC : le message de Novak Djokovic pour la montée en Ligue 1

C’est officiellement acté depuis hier : Le Mans monte en Ligue 1 et rejoint l’élite. Il n’y avait peu de suspense, mais la LFP a tranché sur l’arrêt du match entre Bastia et Le Mans de la semaine passée (0-2), et l’instance du football français a donc validé le succès des Manceaux. Désormais, il va falloir monter d’un cran, puisque la saison s’annonce plus que jamais rythmée. Et qui est encore présent pour encourager les coéquipiers d’Erwan Colas ? Un certain Novak Djokovic.

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Le tennisman est l’un des investisseurs du club et il a donc voulu féliciter la formation une seconde fois, après un message rempli de soutien sur son réseau social violet en début de semaine. « Cher amis du Football club du Mans. Bonjour à tout le staff et à tous les joueurs, à tous les gens de l’organisation et à tous les supporters. Félicitations à tout le monde, vous méritez tout le succès de cette saison, vous avez réussi à réaliser votre objectif et c’est vraiment magnifique. Je vous souhaite de bonnes célébrations, vous savez qu’il était nécessaire de réaliser cet objectif donc amusez-vous car c’est un jeu spécial pour vous. Allez Le Mans ! » a indiqué Djokovic, tout sourire sur le compte X du club de Ligue 1.