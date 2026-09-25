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UEFA Nations League

Géorgie : le penalty totalement manqué de Khvicha Kvaratskhelia

Par Josué Cassé
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia @Maxppp
Géorgie 0-1 Irlande du N.

Candidat au Ballon d’Or 2026, Khvicha Kvaratskhelia avait l’occasion de briller, ce vendredi, alors que la Géorgie défiait l’Irlande du Nord dans le cadre de la Ligue des Nations. Oui mais voilà, l’ailier du Paris Saint-Germain s’est illustré d’une bien mauvaise manière.

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Battue par les Irlandais dans les ultimes instants, la sélection dirigée par Willy Sagnol a pourtant eu une occasion en or de remporter ce match. Dans la dernière demi-heure de jeu, Kvara a, en effet, eu l’opportunité de donner l’avantage aux siens sur penalty mais sa tentative, trop axiale, a finalement été repoussée…

Pub. le - MAJ le
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