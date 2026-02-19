Memphis Depay vers une prolongation de contrat à Corinthians

À moins de six mois de la fin de son contrat avec Corinthians, Memphis Depay (32 ans) semble afficher son intérêt pour rester dans la formation brésilienne (12e). En effet, dans une interview accordée à l’ancien joueur brésilien Romário pour sa chaîne YouTube, le joueur néerlandais a évoqué la nécessité de discussions avec la direction du club afin de sceller un nouvel accord : « Corinthians et moi devons nous asseoir à table, je suis super ouvert. Nous devons discuter de cela, de l’équilibre entre ce qui est possible en raison de la situation du club, du conseil d’administration et de la structure ». Cependant, à la suite de ces mots encourageants, l’attaquant n’a pas hésité à critiquer la politique interne du club de manière générale.

« Actuellement, vous voyez au Brésil d’autres clubs dépenser beaucoup d’argent en joueurs. Il y a six ou sept ans, ils ne faisaient pas ça, ils n’étaient pas aptes. Quand je dis structure, je veux dire les gens qui ont un plan pour 10, 15 ans ». Si ces paroles vont certainement amener sa direction à prendre une décision dans quelque temps, cela pourrait déjà être un signal pour conclure un accord imminent avec les autres parties. À l’heure actuelle, rien n’est fait, mais il serait donc partant pour évoluer sous la tunique noire et banche pour les prochaines saisons. Auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 36 matchs depuis son arrivée en 2024, l’attaquant sera sans doute sollicité par sa direction pour rester au club cet été.