Rennes : Valentin Rongier reconnaît la supériorité de l’OL

Présent au micro de Ligue 1+ après la défaite de Rennes à Lyon (2-4), Valentin Rongier avait des regrets mais l’ancien milieu de terrain de l’OM a surtout reconnu la supériorité des Gones. «On a des regrets, on a pas fait le match qu’on voulait, l’OL nous a été supérieur, ça doit nous motiver, je suis énervé de dire ça mais sur l’ensemble du match c’est mérité, bravo à eux, il faut se concentrer sur la semaine prochaine car il reste deux matches super importants pour nos objectifs», a tout d’abord avoué Rongier.

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Et d’ajouter : «quand on est si proche d’une qualification pour la Ligue des Champions, ça nous donne le droit de rêver mais ce soir on est revenu un peu à la réalité, on a des regrets mais je pense qu’à onze contre onze, Lyon a été supérieur. Je vais regarder le match mais j’ai eu le ressenti d’une supériorité lyonnaise, ils avaient toujours une solution de passe, à nous de travailler maintenant. On va chercher 6 points, si on les prend, on sera dans nos objectifs, on a travaillé comme des fous depuis le début de la saison, on ne va pas lâcher maintenant, vous pouvez être sûrs de ça». Voilà qui est clair.