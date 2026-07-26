Le PSG annonce se retirer du dossier Yan Diomandé !

Le Paris Saint-Germain ne recrutera finalement pas Yan Diomandé. Priorité offensive du club de la capitale sur ce mercato estival, l’international ivoirien (14 sélections) ne rejoindra pas les rangs parisiens. Face aux exigences jugées trop importantes du RB Leipzig, les dirigeants franciliens ont décidé de mettre un terme aux négociations, malgré des discussions avancées ces dernières semaines.

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Au-delà du montant réclamé par le club allemand, à savoir 120 millions d’euros, le PSG a aussi été refroidi par l’attitude de l’entourage du joueur. Alors qu’un accord semblait avoir été trouvé, les agents de Yan Diomandé auraient revu leur position, poussant les décideurs parisiens à abandonner définitivement cette piste plutôt que de céder à des conditions qu’ils estimaient excessives.

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Le PSG a changé sa position

Une tendance confirmée par le PSG lui-même via un communiqué. «Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré ce soir son intérêt et mis fin à toutes négociations concernant Yan Diomandé. Le montant du transfert demandé ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnés et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif.»

«Double champion d’Europe en titre et club le plus titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes et les manœuvres de certains intermédiaires. Le Club poursuivra, avec calme et confiance, sa stratégie sur le marché des transferts», a indiqué le club de la capitale. Ce retrait ouvre ainsi un boulevard au Real Madrid. Comme annoncé ces dernières heures, la Casa Blanca est désormais en passe de finaliser l’arrivée du jeune talent ivoirien. Un nouveau dossier qui échappe au PSG, lequel a préféré rester fidèle à sa ligne de conduite.