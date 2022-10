Juventus : Angel Di Maria a déjà choisi son prochain club

La suite après cette publicité

La Juventus est KO debout. Hier soir, la Vieille Dame a perdu plus qu'un match face à Benfica (défaite 4-3). En effet, elle a dit adieu à la Ligue des Champions ainsi qu'à plusieurs millions d'euros qu'elle aurait gagné en cas de qualification pour les huitièmes de finale du tournoi. Après ce fiasco retentissant, Massimiliano Allegri ainsi que les Bianconeri prennent très cher ce matin en Italie. La presse transalpine a fusillé les Turinois. Et elles n'est pas la seule puisque les supporters sont aussi remontés et réclament la tête d'Allegri.

Di Maria est dans le collimateur des supporters turinois

Mais il n'est pas le seul à être dans la ligne de mire des fans. En début de semaine, Angel Di Maria s'est attiré les foudres des tifosi. Lundi, il a publié un post Instagram où il présente une paire de crampons sous le maillot de l'Argentine. Ce qui a provoqué la rage et la colère des supporters qui estiment qu'il n'apporte rien à la Juve depuis son arrivée cet été. «Tu es venu prendre tes vacances à Turin à 7 millions pour jouer 2 matchs complets en 3 mois...», a notamment écrit un fan visiblement très agacé.

Pourtant, les tifosi étaient ravis au moment de sa venue cet été. Après plusieurs semaines d'hésitation, il avait finalement dit oui aux Piémontais. Souhaitant rester en Europe pour préparer au mieux le Mondial au Qatar, ADM, qui avait quitté libre le Paris Saint-Germain, était prêt à en découdre en Italie. En 7 matches toutes compétitions confondues, il a inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives. Mais son apport est pourtant jugé insuffisant par les fans et la presse qui attendent plus d'un tel joueur. Un élément qui a été plusieurs fois trahi par son corps depuis le début de saison. Trois fois pour être précis.

L'Argentin veut rentrer au pays

Di Maria, qui enchaine les blessures depuis son arrivée à Turin, a ainsi souffert d'une déchirure aux adducteurs en août (16 jours d'arrêt, 4 matches manqués). Il en a eu une nouvelle début septembre (10 jours d'arrêt, 3 matches ratés). Enfin, l'Argentin a une lésion du muscle fléchisseur de la jambe depuis le 12 octobre. Il ne devrait pas revenir avant la trêve et devrait manquer 5 rencontres au total. Ce qui exaspère les supporters. De son côté, la Juventus se pose aussi des questions, sachant qu'El Fideo n'a signé que pour une saison avec une année supplémentaire en option. Mais le voir rester une année de plus paraît "difficile" annonce ce mercredi le Corriere dello Sport.

Et les récentes déclarations d'ADM ne vont pas rassurer la Juve. Questionné par le site de la CONMEBOL, il a confié : «« je voudrais retourner à Rosario. Je sais que c'est difficile. Mais comme je le dis toujours, le rêve de tous ceux qui jouent en Argentine est de venir jouer en Europe. Le mien, c'est d'y retourner un jour pour porter le maillot Rosario Central». Le joueur, qui a indiqué qu'il n'y a aucune «distraction» en Europe a ajouté : « c'est la réalité, je l'ai toujours dit. Si j'en ai l'occasion, j'aimerais retourner à Rosario ». Une interview qui tombe au plus mauvais moment puisqu'elle est sortie peu après la défaite en C1. Ce qui n'arrange pas les affaires de Di Maria, taclé par les fans.