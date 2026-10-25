Ligue 1 : Rennes gifle Strasbourg et prend provisoirement la tête, Le Mans accroché

Après le match nul (1-1) entre Lille et Monaco, la 8e journée de Ligue 1 se poursuivait avec cinq rencontres programmées à 17h15. Si l’OM a d’abord déroulé avant de se faire très peur face au HAC (4-3), enchaînant ainsi un troisième succès de rang en championnat, le Stade Rennais a également réalisé une belle opération comptable. Portés par des réalisations signées Dia et Szymanski, auteur d’un doublé, les Bretons sont logiquement venus à bout de Strasbourg (3-0). Sur la pelouse d’Angers, Lorient n’a de son côté pu faire mieux qu’un match nul (0-0). Balayé par Toulouse le week-end dernier, Le Mans espérait se relancer au stade de l’Abbé-Deschamps. Malheureusement pour les amoureux du ballon rond, le spectacle n’était clairement pas au rendez-vous lors des 45 premières minutes.

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Après la pause, Buades donnait finalement l’avantage aux visiteurs après de longues minutes de flottement et plusieurs appels à la VAR. Furieux, le banc auxerrois - estimant que la balle n’était pas entrée entièrement dans le but - allait finalement retrouver le sourire lorsque l’inévitable Archer égalisait. Dans la dernière demi-heure, le score ne bougeait plus et les deux formations se partageaient le point du match nul. Tout comme Toulouse, accroché par Troyes (0-0). Au classement, Rennes est provisoirement en tête et devance Lille et Monaco. De son côté, Le Havre est plus que jamais lanterne rouge de L1 et compte trois points de retard sur Troyes et déjà cinq sur Le Mans, barragiste.

Tous les résultats de 17h15

Angers 0-0 Lorient

Auxerre 1-1 Le Mans : Archer (56e) / Buades (48e)

Rennes 3-0 Strasbourg : Dia (34e) et Szymanski (41e, 61e)

Toulouse 0-0 Troyes