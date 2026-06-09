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Ligue 1

PSG : le prix de Kang-In Lee est connu

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Lee Kang-in lors de PSG-BvB @Maxppp

Cet été, Kang-In Lee (25 ans) est plus que jamais sur le départ. Ce mardi, Mundo Deportivo confirme que le joueur sous contrat jusqu’en 2028 souhaite changer d’air après plusieurs années de bons et loyaux services. L’Atlético de Madrid est le candidat le plus sérieux à sa signature.

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MD précise que le montant du transfert du Sud-Coréen chez les Colchoneros devrait avoisiner les 25 M€. Mais la publication espagnole ajoute que ce prix pourrait être revu à la baisse pour un élément qui a été impeccable dans la capitale. Il faut aussi noter que d’autres médias ibériques ont indiqué qu’il pourrait être inclus dans l’opération Julian Alvarez.

Pub. le - MAJ le
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