PSG : Christophe Galtier n’a pas de regret sur le mercato

Avec les blessures de Kylian Mbappé, Neymar et Ramos, en plus d’avoir Kimpembe en phase de reprise, l’effectif du PSG paraît léger à l’heure d’aborder des échéances très importantes à venir. En plus de cela, le mercato a plus affaibli que densifié le club de la capitale entre les départs de Sarabia et Navas, et la non-arrivée d’Hakim Ziyech. Christophe Galtier ne s’en plaint pas pour autant et s’adaptera à la situation, explique-t-il en conférence presse.

«C’est comme ça, on fera avec l’effectif à disposition, j’ai un effectif de qualité. On savait qu’il y avait la possibilité de faire venir un joueur, on connaissait les contraintes. Le club a fait le maximum. Les jeunes sont là et vont exister dans ces enchaînements de matchs. Il y a beaucoup d’absents mais on est le Paris Saint-Germain et ceux qui ne sont pas là sont remplacés par un effectif de qualité.» Premier rendez-vous sans Mbappé demain contre Toulouse.

