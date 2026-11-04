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Ligue des Champions

Le RC Lens vient de battre 2 tristes records

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lens 1-9 Côme
winamax
1 3.55 N 3.80 2 1.76 1er pari remboursé

Terrible soirée à Bollart. Le RC Lens s’est fait atomiser par Côme, avec une défaite 9-1. Une véritable humiliation pour les Sang-et-Or, qui viennent de battre un triste record dans l’histoire du football français.

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Effectivement, c’est tout simplement la plus lourde défaite d’un club français dans l’histoire de la Ligue des Champions. Et ce n’est pas tout. La bande de Florian Thauvin est également la première équipe qui a encaissé 9 réalisations à la maison dans un match de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Autant dire que ce sont deux records que les Lensois auraient préféré ne jamais battre.

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