Mathieu Debuchy file à Valenciennes

Mathieu Debuchy fait son retour dans le Nord. Après ne pas avoir été prolongé par Saint-Etienne à l'issue de son contrat lors de la saison dernière, le latéral droit de 36 ans s'est engagé ce vendredi à Valenciennes. Il rejoint le VAFC pour trois saisons, dont une en option, et portera le numéro 26.

«Le défenseur viendra apporter toute son expérience au groupe d’Olivier Guégan. Le natif de Fretin compte plus de 500 matchs en professionnel (Ligue 1 et Premier League) et 27 sélections en équipe de France», précise le club nordiste. Formé à Lille en 2003, il avait notamment été Champion de France avec les Dogues en 2011.