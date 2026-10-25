Real Madrid : pourquoi José Mourinho voue une haine énorme au FC Barcelone

Ce soir, c’est Clasico ! Le FC Barcelone accueille le Real Madrid au Camp Nou, dans un match suivi par la terre entière, et avec beaucoup d’enjeu de tous les côtés. Au delà de la rivalité historique, les Merengues doivent l’emporter sous peine de se retrouver à 9 points de son ennemi juré au classement de la Liga. Il y a des joueurs comme Lamine Yamal ou Kylian Mbappé qui voudront aussi se montrer sous leur meilleur visage. Mais s’il y a un homme qui joue gros, et qui a à cœur de faire mal à son rival du soir, c’est José Mourinho.

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Et pour cause, l’entraîneur portugais voue une véritable haine au FC Barcelone. Et c’est d’ailleurs réciproque, même si la tension s’est un peu affaiblie depuis son premier passage sulfureux à la tête des Merengues. Il faut dire que l’histoire de haine entre le Special One et le club catalan avait le potentiel d’être en réalité… une histoire d’amour. Les jeunes générations l’ignorent mais, en 1996, un jeune José Mourinho débarquait au FC Barcelone en tant qu’adjoint de Bobbt Robson, qu’il avait connu au Portugal. Il est ensuite resté au club malgré la destitution de l’Anglais un an plus tard, occupant différent rôle dans les différents staffs qui se sont succédés, étant par exemple analyste vidéo, puis de nouveau adjoint.

De la frustration

Si beaucoup de supporters culés se moquent de lui en l’appelant "le traducteur" - il s’occupait effectivement de traduire les consignes de Robson à l’époque - il était très apprécié en interne par les joueurs, dont les, à l’époque, jeunes Carles Puyol, Xavi ou Pep Guardiola. Seulement, la direction catalane n’a jamais vraiment voulu lui offrir un rôle plus important, lui qui était plutôt content, au point où certains expliquaient que son rêve était de devenir l’entraîneur de l’équipe première. Ce qui aurait pu se produire bien après son départ du club en 2000, puisqu’à plusieurs reprises, son nom a été annoncé comme potentiel coach des A. En 2008, le club pensait très fortement à lui… Mais Laporta a finalement offert à Guardiola. Des déceptions à multiples reprises qui ont causé de vraies cicatrices au Portugais.

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En 2010, avant d’arriver sur le banc du Bernabéu, il avait aussi eu une demi-finale de Ligue des Champions très animée face au FC Barcelone, avec des piques en conférence de presse, qui l’avaient déjà mis dans le viseur des Barcelonais. Et forcément, à son arrivée, cette aversion s’est accentuée d’un côté comme de l’autre. Pas aidé par un contexte médiatique très compliqué, et un contexte sportif assez difficile avec celui qui était sûrement le meilleur Barça de l’histoire en face, José Mourinho a dès son arrivée adopté une stratégie presque belliciste. Le Special One avait ainsi multiplié les sorties médiatiques contre le club catalan, avec des accusations liées à l’arbitrage, et ce fameux « Por Qué ? » ("pourquoi" en Espagnol, NDLR) après la demi-finale de 2011 dans lequel il remettait en question les décisions de nombreux arbitres qui auraient favorisé le Barça les années précédentes.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Il se dit aussi que le fameux Clasico de la manita (5-0) en novembre 2010 l’avait particulièrement touché sur le plan moral, et la présence d’un Pep Guardiola encensé par le public en face de lui l’a aussi frustré. Sur le terrain, son équipe jouait aussi de façon particulièrement agressive, et il y a aussi eu cet épisode de la Supercoupe d’Espagne à l’été 2011, pendant lequel il a mis le doigt dans l’œil de Tito Vilanova (alors dans le staff de Guardiola) lors d’une échauffourée. Pour Mourinho, créer une tension permanente avec le Barça était aussi une stratégie, servant à mobiliser tout le madridismo derrière lui, et à faire pression sur son rival. Depuis son retour cet été, et après plusieurs semaines plutôt pacifiques, il a très vite remis une pièce dans la machine, plus d’une dizaine d’années après.

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Même s’il est peut-être un peu moins virulent et explicite dans ses propos qu’au début des années 2010, le Special One ne manque pas une opportunité de lancer des accusations contre le Barça et les arbitrages qui lui seraient favorable. L’affaire Negreira a logiquement été mentionnée à plusieurs reprises par le Lusitanien depuis le début de saison. Même si force est de constater que cette saison, le discours de Mourinho passe un peu moins auprès des Madridistas, avec bon nombre de supporters qui l’accusent de vouloir éloigner l’attention des vrais problèmes de l’équipe en parlant du Barça ou des arbitres. Ce soir, au Camp Nou, José Mourinho retrouvera son ennemi juré, et nul doute que tout autre résultat qu’une victoire sera une énorme déception pour lui…