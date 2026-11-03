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Arsenal : William Saliba de retour à l’entraînement

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
William Saliba @Maxppp

Bonne nouvelle pour Arsenal et l’équipe de France : William Saliba a retrouvé l’entraînement collectif avec les Gunners ce mardi. Le défenseur français n’a plus disputé la moindre rencontre depuis le 14 juillet dernier, date de la demi-finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne, au cours de laquelle il avait été contraint de quitter ses partenaires après seulement 30 minutes de jeu.

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🚨 ENFIN : WILLIAM SALIBA EST DE RETOUR À L'ENTRAÎNEMENT AVEC ARSENAL ! 🤩🇫🇷

Il revient de sa longue blessure, datant de juillet dernier. 🤯

Première pour lui de la liste de Zidane ce vendredi ? 👀

🎥 @HaytersTV
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Touché au dos depuis plusieurs semaines, le joueur de 25 ans avait dû observer une longue période de repos et de rééducation, sans passer par la case opération. Son retour à l’entraînement constitue donc une étape importante dans son processus de reprise, après plus de trois mois d’absence. Arsenal devrait toutefois se montrer prudent avant de lui permettre de retrouver la compétition, Mikel Arteta ne souhaitant prendre aucun risque avec son défenseur central.

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