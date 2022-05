Mercato, PSG : Lionel Messi actionnaire-joueur de son futur club !

La suite après cette publicité

Tout porte à croire que Lionel Messi va bien faire une année de plus au PSG. Malgré les propos de son père qui souhaiterait le voir revenir au FC Barcelone, l'Argentin devrait bel et bien honorer sa dernière année de contrat en France. Pour lever l'option en faveur d'une troisième saison en revanche, c'est beaucoup moins sûr. Il aura alors 35 ans et l'heure sera probablement venue de s'en aller. Pour aller où ? L'avenir nous le dira mais les États-Unis cochent beaucoup de cases.

Les rumeurs d'un départ de la Pulga vers la MLS et surtout Miami ne datent pas d'hier. Pour certains, le plan est même ficelé depuis longtemps. Messi doit faire ses deux ans à Paris puis traverser l'Atlantique. « Messi est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde. David (Beckham) est en relation avec lui et je pense que s’il quitte le PSG, nous aimerions voir Lionel Messi à l’Inter Miami et faire partie de notre communauté. Est-ce que cela peut arriver ? Nous pousserons. Je suis un optimiste dans l'âme. C’est une possibilité », avait même prévenu Jorge Mas..

Messi, actionnaire et joueur de l'Inter Miami

Ce dernier, co-propriétaire de la franchise américaine, pourrait même devenir partenaire en affaires du septuple Ballon d'Or. Selon DirecTV, média latino américain important outre-Atlantique, Lionel Messi serait en train de racheter 35% des droits de l'Inter Miami, une équipe qu'il rejoindra à l'été 2023, après cette saison donc, selon le journaliste de la chaîne Alex Candal. Le contrat est même prêt. Il ne manque plus que les signatures. Le deal pourrait être officialisé durant le mois d'août.

💣💣 BOMBA DE @Alex_candal 💣💣



🗣️ "Messi va a adquirir el 35% de las acciones de Inter de Miami y en el verano de 2023 se incorporará al equipo" pic.twitter.com/GtLbjtF0P5 — Futbol Total DIRECTV (@DTVTotal) May 16, 2022

«J'ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat. Mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard», expliquait Messi en décembre 2020, alors à six mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone. En rejoignant l'Inter Miami, le milieu offensif offrirait une énorme exposition médiatique à sa propre franchise, en plus d'une attractivité marketing et économique. Ça ne ferait pas de mal car l'ancienne équipe de Blaise Matuidi galère encore cette saison avec une 13e place (sur 14) en conférence Est après 11 journées.