Arsenal et Liverpool bataillent pour un transfert à 70M€

Hier soir, Arsenal a participé à son deuxième match amical de l’été. Après voir battu Girona sur le score de 4 à 1, les vice-champions d’Europe ont été battus 3 à 1 par le Real Betis Balompié. Après la rencontre, Mikel Arteta n’a pas caché sa frustration. Le technicien espagnol a aussi été interrogé sur le mercato des Gunners et l’arrivée imminente de Bruno Guimarães pour un peu plus de 87 M€. Mais il a botté en touche au sujet du Brésilien. «Je ne peux pas parler de nouvelles informations. Vous êtes parfois informés avant moi. Je suis concentré sur le match, donc je ne sais pas ce qui s’est passé. Je ne peux pas parler d’un joueur qui n’est pas un joueur d’Arsenal.»

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Il a ensuite ajouté : « nous allons progresser de façon constante, que ce soit en faisant progresser nos joueurs actuels et en tirant parti du marché des transferts qui est encore ouvert. Nous sommes optimistes.» Après le milieu de Newcastle, les pensionnaires de l’Emirates Stadium avancent sur d’autres pistes. En attaque, les Anglais surveillent la situation de Vinicius Jr. Arteta a même échangé avec l’international auriverde, qui n’a pas encore prolongé au Real Madrid. Mais la dernière proposition des Madrilènes risque de faire mouche. Malgré tout, Arsenal reste sur le coup et saisira sa chance si la porte s’ouvre pour un joueur sur lequel le club est prêt à mettre 120 M€ (bonus compris).

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Arsenal avance sur sa priorité défensive

L’autre priorité des champions d’Angleterre est de renforcer le secteur défensif, notamment en raison de l’absence de William Saliba (blessé). Et c’est Ezri Konsa qui a toujours les faveurs des Londoniens. Aston Villa se prépare d’ailleurs à essuyer une nouvelle offensive des Gunners.. Le club londonien, qui a fait du défenseur anglais sa priorité après l’échec du dossier John Stones, avait vu sa première proposition jugée largement insuffisante face aux 70 M€ réclamés par les Villans pour leur joueur de 28 ans. Depuis, l’intérêt d’Arsenal ne s’est jamais estompé, alors que Konsa dispose encore de deux ans de contrat à Villa Park, où l’on aimerait justement le voir prolonger l’aventure plutôt que de faire ses valises selon le Daily Mail.

La situation est d’autant plus sensible pour Unai Emery que Villa a déjà vu filer cet été deux cadres, Morgan Rogers direction Chelsea et Youri Tielemans vers Manchester United, pour un total avoisinant les 160 M€, tandis que Lucas Digne s’apprête à son tour à s’engager avec le Paris Saint-Germain. Un départ de Konsa obligerait donc le technicien espagnol à repenser encore davantage son effectif. Financièrement à l’aise après ces ventes, Aston Villa n’a toutefois aucune urgence à lâcher son défenseur. Mais du côté d’Arsenal, le besoin est urgent. Les Gunners avancent donc sur cette piste à 70 M€. Mais ils ne sont pas les seuls puisque le Guardian annonce que Liverpool est aussi sur le coup.