OM : le groupe pour le déplacement à Sturm Graz

L’Olympique de Marseille se déplace ce jeudi à 18h45 sur la pelouse de Sturm Graz, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Après un début de campagne européenne compliqué, les hommes de Bruno Genesio doivent impérativement réagir. Avec deux défaites en autant de rencontres, un seul but inscrit et cinq encaissés, les Phocéens ne comptent toujours aucun point dans la compétition. En face, Sturm Graz n’a guère fait mieux, avec une seule unité récoltée lors de ses deux premières sorties européennes. Mais l’OM pourra s’appuyer sur sa récente performance en championnat pour tenter de se relancer. Vainqueurs d’Angers (5-2) lors de leur dernière rencontre de Ligue 1, les Marseillais ont retrouvé de l’efficacité offensive et espèrent confirmer cette dynamique en Autriche. Une victoire permettrait surtout au club olympien de débloquer enfin son compteur en Ligue Europa et de rester dans la course à la qualification.

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📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 #STUOM Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour la rencontre de ce soir face à Sturm Graz en @EuropaLeague 🔥 https://t.co/9lepW8H7XK — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 22, 2026

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Pour ce déplacement, Bruno Genesio a convoqué un groupe de 23 joueurs. Dans les buts Jeffrey de Lange, Gomis et Van Neck. En défense, le technicien marseillais pourra compter sur Nayef Aguerd, Bezahaf, Egan-Riley, Emerson, Garcia, Bamo Meïté et Timothy Weah. Au milieu de terrain, Abdelli, Gomes, Amine Harit, Pierre-Emile Højbjerg, Kamissoko, Geoffrey Kondogbia et Nnadi ont été retenus. Enfin, le secteur offensif sera composé d’Abdallah, Amine Gouiri, Neal Maupay, Mmadi, Igor Paixão et Valero.