Le PSG a laissé échapper ses premiers points de la saison en Ligue des Champions face à l’AS Roma (2-2), mercredi soir, au Parc des Princes. Bousculés par une formation italienne particulièrement bien organisée par Gian Piero Gasperini, les hommes de Luis Enrique ont dû s’employer pour éviter une première défaite européenne. Rapidement menés après l’ouverture du score de Mario Hermoso (5e), les Parisiens ont pu compter sur Illya Zabarnyi pour revenir dans la partie (31e), avant de reprendre l’avantage grâce à Ousmane Dembélé sur penalty (62e). Mais une nouvelle faute dans la surface a permis à Donyell Malen d’égaliser à la 78e minute. Dans cette soirée frustrante, une nouvelle satisfaction s’est tout de même dégagée côté parisien. Senny Mayulu a encore répondu présent et confirmé sa montée en puissance.

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Le contexte rendait pourtant cette rencontre particulièrement importante pour le jeune Parisien. Avec les blessures de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique doit revoir ses plans offensifs et trouver de nouvelles solutions pour maintenir le niveau de son animation. Face à la Roma, le technicien espagnol avait décidé de faire confiance à Mayulu sur le côté gauche, avec Ferran Torres dans l’axe et Maghnes Akliouche à droite. Ousmane Dembélé, de retour progressivement après ses pépins physiques, débutait sur le banc. Une configuration qui plaçait forcément le titi parisien sous le feu des projecteurs. À seulement 20 ans, il est désormais l’un des joueurs offensifs les plus installés dans la rotation parisienne. Il est même le plus ancien du secteur offensif en termes de présence au club, devant des recrues arrivées plus récemment. Face à une défense romaine expérimentée et particulièrement agressive, il avait donc un nouveau test à passer. Et il ne l’a pas manqué.

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Une série de six matchs qui dit beaucoup

Comme souvent ces dernières semaines, Mayulu a affiché une activité précieuse et une maturité qui dépassent largement son jeune âge. Malgré les difficultés collectives rencontrées par le PSG en première période, il a régulièrement cherché à provoquer et à apporter des solutions dans les petits espaces. Sa belle percée individuelle à la 21e minute a rappelé sa capacité à éliminer ses adversaires, tandis que ses permutations avec Ferran Torres ont permis de varier les circuits offensifs parisiens. Mais le moment fort de sa soirée reste évidemment ce corner parfaitement déposé sur la tête d’Illya Zabarnyi pour l’égalisation (31e). Une nouvelle passe décisive qui vient récompenser son influence grandissante dans le collectif de Luis Enrique. Généreux dans les efforts, disponible dans le jeu et capable de faire la différence techniquement, le jeune attaquant a encore démontré qu’il pouvait répondre présent lorsque les circonstances l’exigent. Remplacé à la 67e minute par Mika Godts, il a quitté la pelouse après une prestation convaincante dans une rencontre où plusieurs de ses partenaires offensifs ont peiné à exister.

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Les chiffres confirment d’ailleurs cette impression. Senny Mayulu a été impliqué dans sept buts lors de ses six dernières rencontres avec le Paris Saint-Germain, avec quatre réalisations et trois passes décisives. Une série particulièrement impressionnante pour un joueur de son âge, qui a trouvé le chemin des filets contre Lyon le 26 octobre, Le Havre le 30 octobre et Villarreal le 3 novembre. Il avait ensuite délivré une passe décisive face à Troyes le 7 novembre, avant de retrouver le chemin des filets contre Nice le 21 novembre. Sa nouvelle offrande face à la Roma vient donc prolonger cette dynamique exceptionnelle. Six rencontres, sept contributions directes et une régularité qui commence à devenir difficile à ignorer. Parmi les joueurs nés à partir de 2006, seul Lamine Yamal a connu une plus longue série du genre dans le Top 5 européen toutes compétitions confondues. Alors que le PSG doit composer avec plusieurs absences majeures, Mayulu s’impose progressivement comme une véritable solution offensive. Son volume de jeu, sa polyvalence et son efficacité dans les derniers mètres offrent de nouvelles possibilités à Luis Enrique. Le technicien espagnol tient peut-être déjà une partie de la réponse à ses problèmes offensifs. Et à ce rythme, le statut de simple joker pourrait rapidement devenir trop étroit pour le titi parisien.