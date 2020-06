RB Leipzig : Patrik Schick souhaite rester

Patrik Schick (24 ans) dispute la fin de saison avec le RB Leipzig en attendant de savoir de quoi son futur sera fait. Prêté au club allemand par l'AS Rome, l'attaquant réalise une très bonne saison et ses statistiques parlent pour lui (10 buts et 3 passes décisives en 23 matches TCC). Le Tchèque aura même l'opportunité de se montrer encore plus au mois d'août car le RB Leipzig est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Sa position est claire : il veut rester dans l'équipe de Julian Nagelsmann la saison prochaine. Il l'a rapporté à Sport Buzzer. « Je ne suis pas la bonne personne pour en parler, c'est aux clubs de le faire mais j'ai dit plusieurs fois que j'aimerais rester à Leipzig. L'équipe, la façon dont nous jouons, l'entraîneur, la ville, tout va bien. » Cependant, la prise de cette décision ne lui revient pas. L'international tchèque (22 sélections, 9 buts) sera conservé par le RB Leipzig si le club allemand accepte de régler son option d'achat de 29 M€ à La Louve. Affaire à suivre.