OL : Maxwel Cornet incertain contre Manchester City

Défaits mais qualifiés hier soir à la suite de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus (2-1), les Lyonnais ont mis du cœur à l’ouvrage, peut être même un peu trop pour certains. Si l’on en croit le Progrès, Rudi Garcia qui n’a pas manqué de féliciter ses joueurs à la suite de cet exploit, a malgré tout évoqué une inquiétude concernant Maxwel Cornet en conférence de presse aujourd’hui.

Ce dernier serait victime d’un souci musculaire, et donc incertain pour le quart de finale à venir contre les Citizens. Après avoir disputé 120 minutes contre le PSG le week-end dernier, puis 90 minutes hier soir, ce dernier va désormais pouvoir souffler un peu en attendant le prochain gros choc. Néanmoins, l’incertitude continue de planer autour du titulaire au poste de piston gauche et son absence pourrait coûter cher tant ce dernier semble avoir un rôle important dans l'effectif de Rudi Garcia depuis la reprise. On rappelle que c'est lui qui avait inscrit trois buts sur les deux matches contre Manchester City en phase de poules de Ligue des Champions la saison dernière.