Coupe du Monde 2026 : la réaction à chaud de Didier Deschamps après la victoire de la France contre la Suède

Ce mardi, la France a brillé en seizième de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Suède avec une large victoire (3-0). Sans vraiment trembler, les Bleus ont montré de nouveau un visage impressionnant et ont ainsi obtenu leur ticket pour le prochain tour et défieront le Paraguay ce samedi soir. Questionné sur la prestation de ses joueurs, Didier Deschamps a savouré au micro de beIN Sports.

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«Jusqu’à notre match, il y a eu que des seizièmes de finale compliqués, très difficiles. Je ne vais pas dire que le nôtre était simple, mais on a eu de la marge quand même. On aurait pu être plus efficace en première mi-temps, il faut apprécier. On sait qu’on en a un autre dans 4 jours. Les joueurs sont préparés pour ça, ils sont là pour ça. Il y a une autre étape à franchir, celle-ci est franchie. C’est logique et naturel, mais il faut apprécier. Quand on fait bien les choses avec un bon état d’esprit, beaucoup de fierté», a-t-il déclaré.