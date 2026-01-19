Menu Rechercher
Monaco : Sébastien Pocognoli donne des nouvelles de Krépin Diatta

Par Josué Cassé
Diatta (Monaco) et Doku (Manchester City) @Maxppp
Forfait pour la finale de la CAN avec le Sénégal, car souffrant, Krépin Diatta va mieux. Ce lundi soir, avant d’affronter le Real Madrid sur la scène européenne, l’entraîneur de Monaco Sébastien Pocognoli a donné des nouvelles de son champion d’Afrique.

«On a eu des nouvelles plutôt rassurantes. Il était en observation hier soir, et son état est stable. On ne sait pas exactement de quelle nature est sa maladie. mais au bout d’un moment, on a eu des nouvelles rassurantes. J’espère l’avoir rapidement», a expliqué ce lundi le technicien monégasque.

