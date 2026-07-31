La Juventus envoie un message fort à Dušan Vlahović

Le directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, a été très clair quant à l’avenir de Dušan Vlahović. Dans des déclarations à Tuttosport, le dirigeant bianconero a affirmé que le club n’insisterait pas auprès de l’attaquant serbe. « Je n’ai jamais rencontré Vlahovic. Je sais que la Juventus a fait une offre qui a été refusée. Je ne suis pas du genre à courir après les joueurs », a-t-il déclaré.

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Carnevali a également rappelé que la priorité actuelle de la Juventus était de finaliser les arrivées de Randal Kolo Muani et de Kerim Alajbegović, tout en gérant plusieurs départs. Un message qui confirme que le dossier Vlahovic n’est plus au centre des préoccupations du club.