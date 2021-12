Kylian Mbappé et Robert Lewandowski taclent l'idée d'un Mondial tous les deux ans

Présent à Dubaï à l'occasion de la cérémonie des Globe Soccer Awards où il a d'ailleurs reçu le trophée de meilleur joueur de l'année, Kylian Mbappé (23 ans) s'est exprimé, ce lundi, sur le projet d'une Coupe du monde organisée tous les deux ans. Une idée qui ne semble clairement ravir l'attaquant du Paris Saint-Germain annonçant, à ce titre, les dangers d'une perte de saveur certaine et d'une santé fragilisée pour les acteurs du football : «disputer le Mondial tous les deux ans, cela rendrait cette compétition 'normale' et ça ne doit pas être le cas. Sur une saison, nous serions amenés à disputer 60 matchs par an. L'Euro, la Coupe du monde, la Ligue des nations... nous aimons jouer mais c'est trop. Si les gens veulent voir de la qualité, je pense que nous devons faire un break», a ainsi déclaré Mbappé.

Des propos appuyés par le buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski, également présent pour ce rendez-vous : «nous avons beaucoup de matchs dans l'année, des semaines très denses. Si vous voulez donner quelque chose de différent aux fans, vous avez besoin d'un break. Nous devons nous projeter dans le futur, si nous voulons jouer un Mondial tous les deux ans, le niveau va baisser. C'est impossible pour le corps et l'esprit de performer au même niveau.» Au fil des semaines, une chose est sûre, le projet d'un Mondial biennal porté par la Fifa et son président Gianni Infantino depuis de longs mois, semble s'étioler considérablement...