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CdM 2026, EdF : les révélations inquiétantes de Saliba sur son état physique

Par Jordan Pardon
1 min.
William Saliba avec Arsenal @Maxppp

Touché au dos lors de la finale de Ligue des Champions face au PSG (1-1, 4-3 t.a.b.), William Saliba n’est toujours pas totalement rétabli. Le défenseur des Bleus a le dos endolori, mais il n’était pas question une seule seconde pour lui de manquer cette Coupe du Monde. En conférence de presse ce samedi, le joueur d’Arsenal a révélé qu’il continuait de serrer les dents.

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«Mon dos ? Je ne suis pas à 100% mais il faut serrer les dents et ne pas trouver d’excuses. J’ai des petites gênes depuis plusieurs mois mais j’ai serré les dents. Le staff de l’équipe de France me gère très bien aussi. Une Coupe du monde se joue tous les quatre ans, il faut serrer les dents. » Interrogé sur le type de mouvements que l’empêchaient de réaliser ses douleurs, il ne s’est évidemment pas prononcé. Les adversaires ont des oreilles.

Pub. le - MAJ le
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