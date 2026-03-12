Chelsea : l’énorme colère d’Enzo Fernandez

La tension était au rendez-vous hier soir entre le Paris Saint-Germain et Chelsea en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Alors que les Parisiens avaient réussi à prendre l’avantage deux fois de suite, les joueurs de la capitale avaient du mal à enfoncer le troisième but dans leur antre. Or, à la 74e minute, alors que les deux équipes étaient toujours à égalité (2-2), le gardien Filip Jorgensen a tenté une relance risquée en plein axe malgré des solutions plus sûres sur les côtés. Le ballon a été intercepté par Bradley Barcola, ce qui a permis au PSG de lancer immédiatement une attaque dangereuse. Quelques secondes plus tard, Vitinha a été servi et a lobé Jorgensen pour donner l’avantage aux Parisiens (3-2). Une situation qui a donc provoqué la subite colère d’Enzo Fernández au Parc des Princes.

La suite après cette publicité

Furieux contre le portier des Blues, le joueur a été mis en lumière par les caméras qui l’ont montré en train de crier sur son gardien, d’agiter les bras et même de lui renvoyer le ballon pour lui reprocher son choix, signe d’une énorme frustration, alors que le dernier quart d’heure de jeu s’approchait. En panique, Chelsea a ensuite laissé le ballon aux Parisiens, pour inscrire encore deux buts et s’imposer finalement avec la manière (5-2). Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters de Chelsea ont même soutenu la réaction de l’Argentin de 25 ans et critiqué la prestation du rempart danois. « Jorgensen, c’est peut-être pire que Kinsky hier ». Ou encore « Enzo est furieux contre Jorgensen ! Il nous a coûté ce match ». La manche retour à Londres s’annonce électrique.