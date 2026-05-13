PSG : la réaction à chaud d’Ousmane Dembélé après le titre

Ce mercredi, c’était le choc pour le titre du côté de Lens. Le Racing défiait le Paris Saint-Germain pour un match en retard de la 29e journée avec la volonté de retarder le titre du club francilien. Un vrai rapport de force entre deux équipes joueuses où le Paris Saint-Germain est sorti vainqueur avec une victoire 2-0. Plus solide et plus efficace, la bande de Luis Enrique a pris le meilleur sur son adversaire et peut désormais savourer son quatorzième titre de champion de France.

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Passeur décisif sur le premier but de Khvicha Kvaratskhelia et sacré meilleur joueur de Ligue 1 ce lundi, Ousmane Dembélé s’est exprimé à l’issue de la rencontre au micro de beIN Sports. L’attaquant français a commencé en savourant la belle victoire de sa formation tout en mettant le focus sur les prochaines échéances : « oui, c’est ça, on voulait gagner ici, on veut surtout se préparer pour la finale du 30 mai. Il fallait faire un match sérieux, on en a encore un dimanche et on va fêter cela, car c’est officiel on est champion. On va se lâcher un peu, mais pas trop quand même, car on joue dans trois jours. On va fêter un peu et rester concentrés.»

Dembélé botte en touche pour le Ballon d’Or

Ballon d’Or la saison dernière suite à un exercice solide, Ousmane Dembélé reste en course pour conserver en titre. Interrogé à ce sujet, l’ancien joueur du Stade Rennais et du FC Barcelone a préféré rester collectif : «très tranquille, comme je l’ai dit, les trophées individuels ça vient après, si ça vient, si ça ne vient pas, c’est comme ça. Le plus important, c’est les titres collectifs, on a gagné la L1, la Supercoupe, l’Intercontinentale, le 30 mai, on a quelque chose de grand pour tous les fans du PSG.»

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Enfin, l’international français a eu le privilège d’être salué à sa sortie par le public lensois. Une marque d’affection qu’il a particulièrement appréciée. Ousmane Dembélé en a profité pour les remercier tout en souhaitant le meilleur aux Artésiens pour la finale de la Coupe de France qui est prévue le vendredi 22 mai : «ça faisait plaisir devant un public comme ça, c’est exceptionnel et on leur souhaite bonne chance pour la finale de la Coupe de France.»