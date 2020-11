Valence : ça sent mauvais pour la pépite Kang-In Lee

La suite après cette publicité

Cet été, Valence a dégraissé à tout va. Tous les cadres et/ou meilleurs éléments sont partis, à l'image de Dani Parejo, Francis Coquelin, Rodrigo Moreno, Ezequiel Garay et Ferran Torres. Geoffrey Kondogbia est même parti à l'Atlético de Madrid une fois la saison bien entamée. Mais surtout, le club ne s'est pas renforcé, ce qui a déclenché une vague de colère énorme à Valence contre le propriétaire Peter Lim, contesté depuis bien longtemps déjà.

Quoi qu'il en soit, les pensionnaires de Mestalla conservent encore certains joueurs intéressants dans leur effectif. On pense à José Luis Gaya, le latéral gauche, référence à son poste en Espagne, ou à Carlos Soler et Maxi Gomez. Yunus Musah (17 ans) et Kang-In Lee (19 ans) sont aussi considérées comme de belles pépites. Seulement, leur avenir au club semble aussi compromis...

Valence doit vendre

Du moins, dans le cas du jeune Coréen. AS dévoile ainsi que le prometteur milieu offensif ne cesse de refuser des offres de prolongation, alors que son contrat expire en 2022. De nombreux clubs sont intéressés, et des offres sont arrivées. Comme avec Ferran Torres, parti à City pour 23 millions d'euros, les Ches risquent de devoir vendre au rabais.

Le joueur souhaite en tout cas quitter son club formateur, et semble privilégier un projet sportif de qualité. C'est pour cette raison qu'il a refusé des offres plus qu'intéressantes financièrement parlant pour rester à Valence. Son club a besoin d'argent et tout porte à croire qu'il sera vendu dès le mois de janvier... Un coup dur pour Peter Lim qui, contrairement à certains joueurs cités plus-haut, ne voulait pas se débarrasser de Lee et voulait en faire un des piliers de l'avenir du club.