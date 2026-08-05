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L’UEFA revoit les sanctions liées aux cartons jaunes

Par Sasha Nahon
1 min.
Alexander Ceferin durant un meeting de l'UEFA début mars 2020 @Maxppp

L’UEFA a officialisé une évolution importante de son règlement disciplinaire pour la saison 2026-2027. Désormais, joueurs et membres du staff seront suspendus après avoir reçu quatre cartons jaunes, contre trois jusqu’à présent, dans les compétitions européennes. Cette mesure s’appliquera à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa et à la Ligue Conférence rapporte RMC Sport.

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L’instance a également revu le système des suspensions en cas d’accumulation d’avertissements. Après une première suspension au quatrième carton jaune, une nouvelle sanction tombera tous les deux cartons supplémentaires, soit après les sixième, huitième, dixième avertissements et ainsi de suite. Une réforme qui vise à harmoniser le suivi disciplinaire tout au long de la saison européenne.

Pub. le - MAJ le
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