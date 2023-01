Christophe Galtier et le PSG expliquent leur déroute face au RC Lens

La suite après cette publicité

C’est un véritable coup d’arrêt pour le Paris Saint-Germain : après 32 matches sans la moindre défaite toutes compétitions confondues, le club de la capitale, leader du classement, s’est incliné ce dimanche soir sur la pelouse de Bollaert-Delelis face au RC Lens, qui conforte sa place de dauphin de L1. Un succès qui permet aux Sang-et-Or de revenir à quatre points de son adversaire du soir, qui n’avait pas connu le moindre revers sous les ordres de Christophe Galtier, arrivé cet été du côté de l’Île-de-France. Le technicien parisien est d’ailleurs revenu sur le scénario de la déroute des siens, avouant que les hommes de Franck Haise ont réalisé un très bon travail tactique pour mettre à mal la formation championne de France en titre.

« Ce n’est pas une question d’invincibilité, Lens mérite sa victoire, a expliqué le technicien de 47 au micro de Prime Video à l’issue de la rencontre. J’ai eu du mal à reconnaître mon équipe. On a pris des buts sur leurs points forts, premièrement la transition et la profondeur. On prend ce deuxième but et le troisième comme ça, il y avait une pression très haute dans le cœur du jeu, et on concède derrière. On a manqué de cohésion, on s’est liquéfiés au fur et à mesure alors qu’on était bien revenus après le premier but. On a donné beaucoup d’espaces, on les a joués à l’opposé de ce qu’on devait les jouer. On avait travaillé leurs points forts, de faire attention à l’équilibre, à ce pressing. Malheureusement, on l’a subi, et ça amène des buts. Dans ce genre de rencontre, c’est très préjudiciable. Ils ont montré beaucoup de déchets techniques, je n’ai pas l’habitude de voir mes joueurs comme ça. »

« Nous ne devons pas oublier ce match »

Également interrogé au micro du diffuseur majoritaire de la Ligue 1 cette saison, le milieu de terrain portugais Vitinha est conscient des difficultés parisiennes dans cette rencontre et espère qu’elles ne seront pas omises pour les prochaines semaines : « je dirais que Lens a fait un meilleur match que nous, ils méritent de gagner. Nous devons revoir ce qu’on a fait, nous ne devons pas oublier ce match. On doit s’en rappeler et voir ce qu’on a fait de mal. Ça peut arriver. Nous n’avions pas perdu cette saison et voulions rester invaincus, mais nous n’avons pas été capables de le faire ce soir. Nous avons eu un début de match difficile, avec une ambiance hostile. Nous avons pris le premier but et c’était compliqué derrière. Peut-être que c’est l’organisation sous pression qui nous a mis mal. Je pense que Lens mérite complètement, ils ont mieux joué que nous et ont mieux compris le match que nous. »

Toujours au micro de Prime Video, le capitaine Marquinhos, effacé par Lois Openda dans la surface de réparation sur le deuxième but lensois, concède la supériorité physique de la soirée : « ça a été un match très intense, ouvert, il y a des situations des deux cotés. Ils ont été efficaces en première mi-temps surtout. Ils ont fait un bon début de match, avec le public, ils ont poussé. Ils ont gagné des duels qui ont fait la différence. » C’est donc une défaite pour le premier match de l’année civile 2023 qui vient remettre en question certains choix tactiques de Christophe Galtier avant d’affronter Châteauroux (National 1) en 32e de Coupe de France vendredi prochain. Une piqure de rappel important pour la bande de Kylian Mbappé, à un mois et demi du retour de la compétition tant convoitée, la Ligue des Champions, et le huitième de finale face au Bayern. En attendant, Paris a du travail…