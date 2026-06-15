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Coupe du Monde

CdM 2026 : la récompense folle que pourrait recevoir le buteur qatari face à la Suisse

Par Allan Brevi
1 min.
La Suisse bute sur le Qatar. @Maxppp

Ce samedi, le Qatar a arraché un point totalement inespéré face à la Suisse (1-1) pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, au terme d’une rencontre globalement dominée par les Suisses, mais finalement conclue sur un scénario renversant. Longtemps inoffensifs et acculés, les Qataris ont finalement trouvé l’égalisation dans les ultimes instants du temps additionnel, un but qui change complètement la physionomie de leur début de tournoi dans le groupe B.

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Selon plusieurs médias asiatiques, ce but historique de Boualem Khoukhi (35 ans) aurait pu être accompagné d’une récompense exceptionnelle. Le vétéran qatarien aurait ainsi « reçu une prime estimée à 3 millions de dollars (soit près de 2,75 millions d’euros) ainsi qu’une voiture de luxe » en guise de cadeau pour ce point arraché sur le fil. Un véritable pont d’or pour un but entré dans l’histoire du football qatari en Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
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