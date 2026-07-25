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Amical : le Barça frappe fort pour son premier match de préparation

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

Pour son premier rendez-vous de préparation estivale, le FC Barcelone a parfaitement lancé sa saison 2026-2027 en dominant le Club Esportiu Europa (4-1). Avec un onze largement remanié par Hansi Flick, composé de plusieurs jeunes et nouvelles têtes, les Blaugrana ont rapidement pris les commandes grâce à Ibrahim Diarra puis Héctor Fort, avant de gérer une rencontre marquée par les premières apparitions de plusieurs éléments.

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La deuxième période a notamment permis à Ebrima Tunkara de se mettre en évidence en inscrivant le troisième but barcelonais, confirmant son statut de révélation du soir. Le retour de Marc-André ter Stegen, absent depuis plusieurs mois, a également marqué les esprits, tandis qu’Álex González a clôturé la démonstration avec le quatrième but. Le Barça va poursuivre sa préparation avant son prochain rendez-vous face à Birmingham City le 31 juillet.

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