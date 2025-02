AC Milan : Zlatan Ibrahimovic fait de grandes annonces

Demain soir, l’AC Milan va recevoir Feyenoord dans le cadre du barrage retour de la Ligue des champions (défaite 1 à 0 à l’aller). Avant ce choc capital, Zlatan Ibrahimovic s’est exprimé au micro de Sky Italia. «Je m’attends à un Milan plus efficace et agressif. Nous devons et voulons gagner pour avancer dans la compétition. Je veux une approche comme si c’était une finale. Chaque match est différent. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et faire ce que nous savons faire. Ces moments sont beaux. Quand il y a beaucoup à jouer, c’est toujours beau pour un footballeur. La Ligue des champions, pour l’histoire de Milan, est toujours importante. Nous travaillons pour avoir des résultats.»

Le conseil sportif rossonero en a également profité pour évoquer le chantier des prolongations de contrat, notamment les cas Theo Hernandez et Mike Maignan (sous contrat jusqu’en 2026) et Tijjani Reijnders. « Nous discutons avec tous les trois. Pour nous, tout est sous contrôle. Ils veulent continuer avec nous.» Concernant João Félix, arrivé sous la forme d’un prêt de Chelsea, il a été cash : «tout est possible. Il faut qu’il se sente bien. Après le championnat, on en parlera et on verra.» Tout est donc sous contrôle d’après Ibra.