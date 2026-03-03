Menu Rechercher
Commenter 10
Série A

Flamengo a découvert que Filipe Luís négociait avec BlueCo

Par Kevin Massampu
1 min.
Filipe Luis, l'entraineur de Flamengo @Maxppp

À la surprise générale, Flamengo a licencié Filipe Luís dans la nuit de lundi 2 au mardi 3 mars. Une décision qui a beaucoup interpellé au Brésil, alors que l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid et de Chelsea avait mené le club auriverde vers le doublé Championnat-Copa Libertadores et, même, jusqu’à la finale de la Coupe Intercontinentale perdue face au PSG (1-1, 2-1 t.a.b.) en fin d’année 2025. Mais à en croire les informations d’UOL Esporte, ce licenciement est notamment dû à la découverte de négociations entre Filipe Luís et BlueCo, la holding de Chelsea. Le tout, alors que Flamengo tentait de prolonger le bail du coach de 40 ans.

La suite après cette publicité

Finalement, le projet de BlueCo concernait celui de Strasbourg. Il a finalement fait volte-face et est revenu vers Flamengo, mais trop tard. L’existence de ces négociations a pesé dans la décision du président Luiz Eduardo Baptista et a contribué à précipiter le départ de l’entraîneur. Les relations entre Baptista et l’entraîneur s’étaient détériorées depuis.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Série A
Flamengo
Chelsea
Filipe Luís

En savoir plus sur

Série A Série A (Brésil)
Flamengo Logo Flamengo
Chelsea Logo Chelsea FC
Filipe Luís Filipe Luís
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier