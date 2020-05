Le Real Madrid rêve toujours de Neymar !

Depuis deux années maintenant, Neymar est au centre de tous les marchés des transferts. Si celui de son arrivée au Paris Saint-Germain, en 2017, avait mis tout l'été à se décanter, celui de son éventuel retour en Catalogne dure maintenant depuis un bon moment. Toutefois, avec la crise du coronavirus, on se doute bien que ce n'est pas encore cet été que les Blaugranas pourront rapatrier le joueur.

La suite après cette publicité

« En analysant la situation actuelle, je pense qu'il lui est impossible de rentrer à Barcelone, c'est impossible. Je pense qu'il a réalisé l'importance de Barcelone. Quand il marquait un but au Barça, cela faisait quatre fois le tour du monde. Maintenant à Paris, cela passe plus inaperçu », déclarait d'ailleurs récemment Carles Rexach, le conseiller du président Josep Maria Bartomeu. Et il n'est pas le seul.

« L'objectif de Florentino Pérez était de recruter Neymar »

Wagner Ribeiro, l'ex-agent du joueur du Paris Saint-Germain, avançait qu'il pensait que son ancien poulain allait rester une année de plus dans la capitale française : « je pense que Neymar va rester au PSG, car le marché est différent. Le monde économique du football va changer ». Mais ce n'est pas la seule chose que Ribeiro a avouée puisqu'il a aussi dévoilé quelques discussions qu'il a tenues avec Florentino Perez, le patron du Real Madrid.

« Je suis allé à Madrid plusieurs fois parce que l'objectif de Florentino Pérez était de recruter Neymar. L'année dernière, en mai, j'étais avec lui dans son bureau. Il m'a dit qu'il rêvait de signer Neymar », a-t-il indiqué chez Fox Sports, repris par le quotidien Sport. Une véritable petite bombe puisque si l'intérêt de la Casa Blanca pour le Brésilien ne date pas d'hier, il semble que les Madrilènes soient plus intéressés par Kylian Mbappé... L'affaire mérite d'être suivie. Juste au cas où...