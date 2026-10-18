Le gros dérapage de Sérgio Conceição sur l’Arabie saoudite

Sérgio Conceição n’a visiblement pas gardé que de bons souvenirs de son passage en Arabie saoudite. L’entraîneur portugais, passé par Al Ittihad lors de la saison 2025-2026, est revenu sur son expérience dans le championnat saoudien à l’occasion d’une émission de la Gazzetta dello Sport. Et l’ancien technicien du FC Porto n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le comportement des joueurs locaux. « Les joueurs locaux ne sont pas exigeants. Ils ne font pas ça parce qu’ils sont mauvais ou qu’ils n’en ont pas envie. C’est tout simplement une question de culture. Il n’existe pas de véritable culture de l’exigence, du travail et de l’engagement », a-t-il lancé.

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Mais Sérgio Conceição ne s’est pas arrêté là. Le technicien a également évoqué des problèmes d’assiduité à l’entraînement, allant jusqu’à citer la religion parmi les excuses avancées par certains joueurs. « Ils n’ont pas cette mentalité, et c’est difficile à gérer. Parfois, certains joueurs ne suivent pas, voire ne se présentent même pas à l’entraînement. Le football n’est pas encore considéré comme un véritable métier. Ils trouvent toujours une excuse : un membre de leur famille qui ne va pas bien, ou encore la religion, avec une prière à effectuer à 5 heures du matin. Si nous organisons une séance d’entraînement à ce moment-là, certains ne viennent tout simplement pas », a-t-il poursuivi. Avant de conclure. « Pour moi, avec ma façon de voir les choses, tout cela est très difficile à gérer. Vraiment très difficile. Cette expérience m’a énormément appris. »